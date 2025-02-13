17-миллионый новичок "Шахтера" забил пяткой в дебютном матче (видео)

Бразильский футболист отметился голом в товарищеской игре

В четверг, 13 февраля, "Шахтер" на сборе в Турции проводит спарринг против латвийского РФШ. Именно эта команда играла недавно с "Динамо" Киев в основном этапе Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25.

Бразильский новичок "Шахтера" Кауан Элиас забил свой дебютный гол за донецкий клуб. Об этом сообщает "Телеграф".

На 20-й минуте встречи 18-летний нападающий пяткой замкнул прострел с правого фланга — вышло эффектно, а главное эффективно.

Отметим, Элиас перешел в "Шахтер" из бразильского "Флуминенсе". Соглашение с игроком рассчитано на 5 лет. Эта покупка стала третьей по стоимости в истории Украинской премьер-лиги (УПЛ) и Горняков. По данным Transfermarkt дончане выплатили бразильскому клубу 17 млн евро компенсации. Самым дорогим трансфером в истории УПЛ является переход Бернарда из "Атлетико" Минейро в "Шахтер" в 2014 году за 25 млн евро. Вторая позиция у трансфера Педриньо из "Бенфики" — 18 млн евро.

Справка: Кауан Элиас – воспитанник академии клуба "Флуминенсе", за юношеские и молодежные команды которого выступал с 2017 года. 25 мая 2023 года дебютировал в составе главной команды. Всего на счету форварда 47 матчей, 8 голов и 2 ассиста на взрослом уровне (30 матчей, 6 голов и 2 ассиста в бразильской Серии А, 7 матчей в Кубке Либертадорес, 7 матчей и 1 гол в Лиге Кариока, 3 матча и 1 гол в Кубке Бразилии). Обладатель Кубка Либертадорес (2023).

С марта 2023 года выступает за сборную Бразилии U17 (12 матчей, 9 голов), в составе которой стал победителем и лучшим бомбардиром (4 забитых мяча) чемпионата Южной Америки – 2023 (U17).

Напомним, по итогам восьми туров Лиги чемпионов "Шахтер" набрал 7 очков и не сумел попасть в топ-24, покинув еврокубки. В первом туре дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). Затем Горняки проиграли "Арсеналу" (0:1), после чего победили "Янг Бойз" (2:1). В 5-м туре дончане проиграли ПСВ (2:3), после чего не сумели дать бой "Баварии" (1:5). В 7-м туре дончане обыграли "Брест" (2:0), а в 8-м уступили "Боруссии" Д (1:3).