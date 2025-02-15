Беринчик стал мемом в США, повторив за Магучих на Олимпиаде (фото)

Беринчик спал перед важнейшим поединком

Боксер легкого веса Денис Беринчик (20-1, 9 КО) проиграл пояс WBO в поединке против американца Кишона Дэвиса (13-0, 9 КО). Накануне чемпионского боя украинский "Гром" спал.

Данный момент завирусился в сети. Об этом сообщает "Телеграф".

Спящий Беринчик засветился в прямом эфире перед боем. Один из пользователей пошутил, что так выглядят европейцы, которые решили посмотреть вечер бокса в США.

К сожалению, сон не помог Денису одержать победу. В четвертом раунде Дэвис нокаутировал Беринчика и стал новым чемпионом мира по версии WBO.

Отметим, во время медиа-недели Дэвис всячески провоцировал Беринчика, используя трэш-ток. Американец обвинил украинца в расизме из-за посылки, в которой находились бананы и арбуз. А на взвешивании Денис толкнул соперника в спину, из-за чего боксеры едва не подрались до боя.

Ранее сообщалось, что Беринчик впервые в карьере стал чемпионом мира в мае 2024 года, победив в 12 раундах Эмануэля Наваррете из Мексики. Украинец Александр Усик следил за этим поединком и ярко отпраздновал победу Дениса.

Напомним, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала "золото" на Олимпийских играх в Париже. В финале турнира по прыжкам в высоту украинка "спала" прямо во время соревнований. Спортивный врач проанализировал действия легкоатлетки.