Усик будет защищать диссертацию: тема вас удивит

Боксер близок к получению ученой степени "доктор философии"

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) будет защищать диссертацию для получения степени доктора философии по специальности "Право". Накануне боксер рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру.

Об этом сообщает информационная система Национального агентства по обеспечению качества высшего образования. К слову, Александр ранее говорил, что хочет стать министром спорта Украины.

Тема диссертации Усика "Административно правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта", а защищать он ее будет в Харьковском национальном университете внутренних дел. Дата, время и место защиты данной диссертации не указаны, однако прямая трансляция защиты запланирована на 19 марта 2025 года

Напомним, в январе в Лондоне (Великобритания) состоялась торжественная церемония вручения наград от культового журнала о боксе — The Ring. Усик принял участие в мероприятии и выиграл сразу в нескольких номинациях. Александр получил награды "Лучший раунд года" (9-й раунд в первом бою против Фьюри), "Лучший вечер бокса" (Усик — Фьюри 1) и "Лучший боксер года".

В 2024 году Усик провел два поединка. В мае Александр раздельным решением судей победил Тайсона Фьюри, а в декабре добыл уверенную победу над "Цыганским королем" единогласным решением судей.