Бетербиев - Бивол 2: видео чемпионского боя

В полутежелом дивизионе сменился абсолютный чемпион

В субботу, 22 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел вечер бокса столетия. В главном поединке шоу состоялся реванш Артур Бетербиев (21-1, 20 КО) — Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО).

Бой завершился победой российского киргиза Бивола решением большинства судей. Итоговый счет — 114-114, 116-112, 115-113, передает "Телеграф".

Поединок проходил при полном доминировании Бетербиева на ринге, однако одной агрессии для успеха Артуру не хватило. Бивол показал идеальную работу вторым номером, блестяще двигался на ногах и отлично уклонялся и блокировал удары известного панчера.

Видео боя Бетербиев — Бивол 2

Ранее в андеркарде шоу непобедимый немецкий боксер Агит Кабайел нокаутировал китайца Чжана Чжилеи и стал претендентом на пояс WBC, которым владеет Александр Усик, а Джозеф Паркер во втором раунде отправил на канвас Мартина Баколе, став претендентом на пояс WBO, которым также владеет украинец. Кроме того, в весе Ломаченко состоялся занимательный чемпионский бой.

Лучшие моменты первого боя Бетербиев - Бивол

Напомним, в первом поединке, который состоялся в октябре 2024 года, Бетербиев одолел Бивола решением большинства судей, однако в сети считают, что Дмитрий как минимум не проиграл тот бой. Также вечер бокса в Эр-Рияде оскандалился появлением на ринге Кадырова, который поддерживал Бетербиева.