Поступок Усика восхитил украинцев и разгневал россиян (видео)

Александр не стал смотреть чемпионский бой россиян

В субботу, 22 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер бокса столетия. В главном поединке шоу российский канадец Артур Бетербиев (21-1, 20 КО) проиграл титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе российскому киргизу Дмитрию Биволу (24-1, 12 КО).

Украинский боксер Александр Усик посетил вечер бокса в Эр-Рияде, однако проигнорировал главный бой карда с участием россиян. Об этом сообщает rtfight_com в Instagram.

Таким образом, украинец устроил небольшой протест, который не остался незамеченным. Этот поступок восхитил украинцев.

Украинцы и не только поддержали Усика

А вот россияне были в ярости. Российские пользователи сети тут же набросились на украинца с оскорблениями. Один из них даже умудрился назвать Александра "предателем православия".

В России началась истерика из-за поступка Усика

Добавим, что Бивол победил Бетербиева решением большинства судей. На сайте "Телеграф" доступно видео этого боя.

К слову, в андеркарде шоу непобедимый немецкий боксер Агит Кабайел нокаутировал китайца Чжана Чжилеи и стал претендентом на пояс WBC, которым владеет Усик, а Джозеф Паркер во втором раунде отправил на канвас Мартина Баколе, став претендентом на пояс WBO, которым также владеет украинец. Кроме того, в весе Ломаченко состоялся занимательный чемпионский бой.

Лучшие моменты первого боя Бетербиев - Бивол

Напомним, в первом поединке, который состоялся в октябре 2024 года, Бетербиев одолел Бивола решением большинства судей, однако в сети считают, что Дмитрий как минимум не проиграл тот бой. Также вечер бокса в Эр-Рияде оскандалился появлением на ринге Кадырова, который поддерживал Бетербиева.