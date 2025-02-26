В Германии отменили матч из-за того, что судью укусили за интимное место

Уникальный случай произошел в футболе

Матчи любительских лиг отменяются часто, однако то, что произошло в прошлый уик-энд в Германии наверняка войдет в историю игры. Футбольный рефери получил пикантную травму в Дуйсбурге перед игрой, из-за чего матч перенесли.

Инцидент произошел перед поединком Taxi Duisburg II — SV Rot-Weiss Mülheim. Об этом сообщает Rheinische Post.

Перед матчем судья проверял лицензии футболистов. В этот момент маленький ребенок укусил его за яичко. Травма оказалась настолько болезненной, что игру пришлось перенести. Рефери в своем отчете поведал об инциденте. Отмечается, что нарушитель был из числа болельщиков команды Taxi Duisburg II.

"Он (ребенок) приближался ко мне все ближе и ближе и внезапно и совершенно неожиданно укусил меня за левое яичко", — говорится в отчете судьи. Издание пыталось связаться с рефери, однако это не удалось. Неизвестно, как у него дела и получал ли он медицинскую помощь.

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