ПСЖ - "Ливерпуль": где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Европейские гранды встретятся на ранней стадии еврокубка

В среду, 5 марта, в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 состоится центральная игра этой стадии турнира. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ — "Ливерпуль".

В прямом эфире в Украине суперматч ПСЖ — "Ливерпуль" покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Встреча ПСЖ — "Ливерпуль" пройдет в Париже (Франция) на стадионе "Парк-де-Пренс", начало поединка в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна на Megogo по подпискам: Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL (стоимость пробной — от 69 грн). Ответная игра между командами состоится 11 марта в Ливерпуле на арене "Энфилд".в

"Ливерпуль" выиграл основной этап Лиги чемпионов, выиграв 7 матчей из восьми. А вот парижанам пришлось еще немного попотеть в стыковом раунде. Правда, "Брест" не сумел навязать парижскому суперклубу сопротивление (0:3, 0:7 по итогам двух матчей).

По итогам жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов победитель пары ПСЖ — "Ливерпуль" сыграет в 1/4 финала либо с "Брюгге", либо с "Астон Виллой". Ранее украинский футболист помог "Эвертону" отнять очки у "Ливерпуля" в АПЛ.