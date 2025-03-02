Пояс Усика на переговорах Зеленского и Трампа вызвал шумиху в Госдуме

В России довольны произошедшим в Белом доме

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) невольно стал участником переговорного процесса между Украиной и США. На днях его чемпионский пояс оказался в Белом доме, где президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп беседовали со СМИ.

Зеленский хотел подарить пояс Усика Трампу. В Госдуме РФ эту идею назвали "странной и бессмысленной", передает Р-Спорт.

"Трамп уже сказал про Зеленского: он артист. Наш же президент такого не делает. Ну и зачем такие перформансы, они точно бесполезны. Я понимаю, если провести хоккейный матч между сборными России и Америки — вот перформанс так перформанс. Причем с серьезным смыслом, а не с угрозой.

Надо договариваться, а не демонстрировать какую-то силу. Это очень странное решение. Если только с той точки зрения, что это последняя победа Украины. Да и то победа Усика, а не Зеленского. На Трампа это абсолютно точно не воздействует, поэтому такие шаги бессмысленны", — сказала депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова.

Депутат Госдумы РФ и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил, что Трамп отобрал пояс Усика без боя.

"Воспринимайте это так – Дональд Фредович без боя забрал пояс абсолютного чемпиона мира. Молодец, такое еще никому не удавалось. Это можно записывать на скрижали истории", — сказал Валуев.

Напомним, Усик на День независимости Украины подарил президенту страны чемпионский пояс WBC, который он выиграл в первом бою против британца Тайсона Фьюри.

Александр Усик подарил Владимиру Зеленскому "зеленый" пояс WBC

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Александр Усик подарил Владимиру Зеленскому "зеленый" пояс WBC

Чемпионский пояс Усика во время переговоров Зеленского и Трампа

Во время телефонного разговора 12 февраля Зеленский пообещал подарить Трампу, который обожает бокс, чемпионский пояс Усика. 28 февраля лидеры государств встретились лично в Белом доме для подписания договора о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых, однако сделка сорвалась из-за словесной перепалки. Примечательно, что чемпионский пояс, показанный на переговорах в Белом доме, был не тем трофеем, который Александр подарил Зеленскому. Сам боксер отказался говорить на эту тему.