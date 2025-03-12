"Атлетико" - "Реал": онлайн-трансляция второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Мадридские гранды борются за путевку в четвертьфинал ЛЧ

В среду, 12 марта, "Атлетико" и "Реал" сыграют второй поединок в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. В первой игре Сливочные добыли минимальную победу.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетико" — "Реал". Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико" — "Реал" (обновляется)

Где и когда смотреть матч "Атлетико" — "Реал"

В прямом эфире в Украине игру "Атлетико" — "Реал" можно посмотреть на медиа-платформе Megogo. Мадридское дерби пройдет на стадионе "Метрополитано". Прямая трансляция матча будет доступна на Megogo по подпискам: Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL (стоимость пробной — от 69 грн).

Прогноз букмекеров на матч "Атлетико" — "Реал"

По мнению букмекеров, "Атлетико" обречен в этом противостоянии. Аналитики предлагают сделать ставку с коєффициентом 3,50 на выход Матрасников в 1/4 финала ЛЧ. В то же время подобный успех Сливочных более вероятен — коэффициент 1,30. Добавим, что специалисты оценили вероятность победы "Атлетико" во второй игре в 38%, а "Реала" — в 35%.

Первый матч

В первой игре, которая состоялась на стадионе "Сантьяго Бернабеу", "Реал" одолел "Атлетико" со счетом 2:1.

Полный видеообзор матча "Реал" — "Атлетико"

Ранее сообщалось, что украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин феноменально отыграл в полуфинале Кубка Испании против "Реал Сосьедада" (1:0). Украинец в прошлой кампании получил номинацию от France Football.