"Динамо" опозорилось в Киеве, запретив сопернику выпускать на игру полсостава (видео)

"Динамо" перед игрой установило запрет для "Зари", который коснулся шестерых игроков

Во вторник, 11 марта, в чемпионате Украины по футболу сезона 2024/25 "Динамо" в рамках центрального поединка 21-го тура принимало луганскую "Заря". Киевляне сохранили лидерство в турнирной таблице Украинской премьер-лиги (УПЛ).

Поединок, проходивший в Киеве на стадионе имени Лобановского, завершился со счетом 2:2. Об этом сообщает "Телеграф".

Команды выдали сверхрезультативное начало, забив на двоих 3 гола за 9 минут. За Бело-синих отметился Владислав Ванат, а за гостей — Филипп Будковский и Джордан. В середине второго тайма киевляне сумели отыграться усилиями Матвея Пономаренко.

Полное видео и обзор матча "Динамо" — "Заря":

Этот результат оставил "Динамо" (51 очко) на первой строчке в турнирной таблице УПЛ, "Заря" (29 очков) — шестая.

Отметим, перед игрой "Динамо" запретило своим арендованным футболистам "Зари" играть в этом матче. Таким образом, Владислав Супряга, Александр Яцык, Артем Слесарь, Игорь Горбач, Максим Василец и Андрей Маркевич не попали в заявку на игру.

Напомним, в прошлом туре УПЛ форвард "Левого Берега" Дмитрий Шастал забил гол ударом с центра поля. Примечательно, что ранее футболист работал маскотом в супермаркете.