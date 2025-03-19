Украина - Бельгия: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Сине-желтые борются за повышение в классе

В четверг, 20 марта, сборная Украины по футболу проведет первый поединок стыкового раунда Лиги наций УЕФА против команды Бельгии. Победитель противостояния сыграет в высшем дивизионе Лиги наций.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Бельгия. Начало игры, которая состоится в Мурсии (Испания) на стадионе "Энрике Рока", запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляцию матча Лиги наций Украина — Бельгия (обновляется)

Новости перед игрой, аудиотрансляция матча Украина — Бельгия

Где и когда смотреть матч Украина — Бельгия

В Интернете трансляция игры Украина — Бельгия будет доступна эксклюзивно на Megogo по подпискам: "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "Megopack XL" (на данный момент стоимость от 129 грн/мес). Кроме того, матч бесплатно покажет телеканал Megogo Спорт, который доступен в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

Прогноз на матч Украина — Бельгия

По мнению букмекеров, украинцы являются аутсайдерами противостояния. На выход бельгийцев в дивизион А специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,19. В то же время подобный успех Сине-желтых менее вероятен — коэффициент 5,00. Отметим, аналитики оценили вероятность победы Украины в первой игре в 22%, а триумф Бельгии — в 52%. По мнению искусственного интеллекта, самым вероятным исходом встречи станет боевая ничья со счетом 1:1.

История встреч

Команды встречались между собой всего раз. На Евро-2024 Украина и Бельгия сыграли вничью со счетом 0:0.

Напомним, осенью 2024 года сборная Украины сыграла на групповом этапе Лиги наций, заняв второе место в своем квартете в дивизионе B. Этот результат вывел Сине-желтых в стыковой раунд за право попасть в дивизион А. Ранее тренер национальной команды Сергей Ребров назвал заявку на мартовские матчи. Перед игрой стало известно, что украинцы потеряли основного центрбека.