Президент ФИФА может готовить почву для возвращения России на международные турниры.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино начал оказывать давление на футбольные федерации Европы, чтобы вернуть РФ в мировой футбол. К слову, в России считают, что их вернут в футбольную семью спустя 2 года после окончания войны в Украине.

Ряд российских СМИ раструбили слова аргентинского журналиста Lateral Web Науэла Ланзона. Аргентинец в своей статье предположил, что ФИФА уже начала операцию по возврату РФ в большой футбол.

"Будущее российского футбола на международной арене остается неопределенным, но последние шаги Инфантино позволяют предположить, что ФИФА готовит почву для его потенциального возвращения. Судя по всему, "оперативное возвращение" [России] уже идет полным ходом", — написал Ланзон.

Накануне Инфантино выступил с речью на мероприятии Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

"Мы все надеемся, что переговоры о мирном соглашении окажутся успешными. Мы должны поддерживать их не только из спортивных соображений. Когда наступит мир, то мы исполним свою роль. Мы надеемся, что в футбол будут иметь возможность играть все страны мира", — заявил Инфантино.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Из-за международного бана россиянам сложно найти соперника. Недавно россиянам предложила сыграть команда Бонэйра.