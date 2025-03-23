ФІФА розпочала операцію по поверненню Росії у світовий футбол

Президент ФІФА може готувати ґрунт для повернення Росії на міжнародні турніри

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно почав чинити тиск на футбольні федерації Європи, щоб повернути РФ у світовий футбол. До речі, в Росії вважають, що їх повернуть до футбольної родини через 2 роки після закінчення війни в Україні.

Ряд російських ЗМІ розтрубили слова аргентинського журналіста Lateral Web Науела Ланзона. Аргентинець у своїй статті припустив, що ФІФА вже розпочала операцію щодо повернення РФ у великий футбол.

"Майбутнє російського футболу на міжнародній арені залишається невизначеним, але останні кроки Інфантіно дозволяють припустити, що ФІФА готує ґрунт для його потенційного повернення. Судячи з усього, "оперативне повернення" [Росії] вже йде повним ходом", — написав Ланзон.

Напередодні Інфантіно виступив із промовою на заході Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB).

"Ми всі сподіваємося, що переговори про мирну угоду виявляться успішними. Ми повинні підтримувати їх не лише зі спортивних міркувань. Коли настане мир, то ми виконаємо свою роль. Ми сподіваємося, що у футбол матимуть можливість грати всі країни світу", — заявив Інфантіно.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Через міжнародний бан росіянам складно знайти суперника. Нещодавно росіянам запропонувала зіграти команда Бонайре.