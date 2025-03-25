Украинская легкоатлетка похвасталась идеальной фигурой в бикини (фото)

Спортсменка блестяще справляется с работой модели

Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, специализирующаяся на тройном прыжке, порадовала свою многотысячную армию поклонников горячими фото с отдыха. Спортсменка частенько радует подписчиков горячими образами.

На этот раз Марина блеснула фигурой в белоснежном бикини. Соответствующие снимки легкоатлетка опубликовала на своей странице в Instagram.

"Португальские дюны", — подписала снимки Марина.

В сети восхитились красотой украинки. Пользователи менее чем за сутки поставили больше 6 тысяч лайков под данными снимками, а муж Марины, пловец Роман Романчук, оценил фото тремя "сердечками". Также поклонники активно комментируют фото: "Огонь", "Ты прекрасная", "Похоже, ты очень любишь песок".

Напомним, в прошлом году травмы преследовали Бех-Романчук вплоть до Олимпиады в Париже, где украинка не сумела пройти квалификацию. После главного старта года Марине задали неудобный вопрос, из-за чего во Франции произошел скандал. Спортсменка ведет довольно популярный блог в Instagram, где за ее жизнью следят больше 500 тысяч человек. Кроме того, легкоатлетка частенько подрабатывает моделью.