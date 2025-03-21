ИИ дал совет Мудрику в случае 4-летнего бана

Украинский футболист может быть отстранен от футбола на 4 года

Атакующий полузащитник лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик вскоре узнает решение в деле об употреблении запрещенных веществ. В октябре 2024 года в допинг-пробе главной звезды украинского футбола обнаружили мельдоний.

"Телеграф" спросил у искусственного интеллекта (ИИ) Grok Илона Маска, где Михаил может продолжить карьеру после максимальной дисквалификации? Мудрику грозит до 4 лет бана.

ИИ считает, что по истечении максимальной дисквалификации Мудрик вернется в большой футбол в октябре 2028 года. Украинцу будет 27 лет, что является чуть ли не лучшим возрастом для футболиста. При этом Grok отмечает, что украинец вернется в игру миллионов с подпорченной репутацией, что повлияет на развитие его карьеры.

Лучшим вариантом для возращения Мудрика, по мнению ИИ, является донецкий "Шахтер", где он играл до "Челси". Grok называет это вариант "логичным шагом для рестарта карьеры" из-за знакомой среды и поддержки местных болельщиков.

ИИ считает, что Мудрику после 4-летнего бана по силам вернуться в европейский чемпионат среднего уровня (Бельгия, Нидерланды и т.д.), однако клубы из этих лиг могут отказаться от услуг украинца из-за репутационных рисков.

Если Европа закроет двери для Мудрика, ИИ предлагает футболисту отправится за океан покорять МЛС. Grok называет этот вариант "хорошим для свежего старта".

Кроме того, ИИ считает, что Михаил в итоге может оказаться в чемпионате Турции, где ему могут предложить выгодный контракт.

Grok делает вывод, что Мудрик вернется на поле либо в 2026, либо в 2028 году. Лучшим вариантом для продолжения карьеры игрока ИИ называет "Шахтер" с возможным переходом в Бельгию, Нидерланды или МЛС для восстановления формы и репутации. ИИ подчеркивает, что многое будет зависеть от состояния футболиста после длительного бана, а также ситуации на трансферном рынке.

Как играет Мудрик в "Челси"

Напомним, о положительной допинг-пробе Мудрика стало известно в декабре 2024 года. "Челси" и сам футболист выступили с заявлениями, после чего клуб и игрок хранят молчание. Позднее в сети появилась версия, что допинг мог попасть в организм футболиста через корову.