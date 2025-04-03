В Госдуме России сделали выпад в сторону ФИФА и Украины

Российский депутат сделал нелепое заявление

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков высказался касательно слов президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. На Конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) глава мирового футбола заявил, что ждет возвращения России.

Соответствующий комментарий Терюшкова приводит bookmaker-ratings.ru. Роман не понимает, почему Россия отстранена от мирового футбола, а Украина — нет.

"До завершения СВО все сочувственные высказывания исключивших русских из международного спорта – чистая демагогия. Спортивные функционеры проговаривают одни тезисы, а на бумаге и в действиях отражают и реализуют противоположное.

Инфантино, если футбол существует для объединения людей, то почему отстранена сборная России, а сборная Украины в это же время – полноправный участник?" – сказал Терюшков.

В сети лишь посмеялись над горе-депутатом.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. В последнее время участились разговоры о возвращении РФ в мировой футбол.