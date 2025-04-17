Тимощук подписал контракт с "Зенитом" благодаря Бандере

Мать детей Тимощука раскрыла некоторые детали трансфера

Бывшая жена предателя Украины Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая раскрыла детали перехода футболиста из "Шахтера" в "Зенит" в 2009 году. Недавно Навроцкая рассказала, как Тимощук украл у собственных детей 50 евро.

Соответствующий комментарий Навроцкой приводит blik.ua. Надежда внимательно перечитывала условия той сделки и сумела выбить для мужа более выгодный контракт. Она пошутила, что сделала это "благодаря Бандере".

– Как происходил его переход?

– Я с утра до вечера сидела и перечитывала контракт с Зенитом, проверяла каждое слово, глаза были красные. В одном пункте увидела, что Тимощуку запрещается выступать в других турнирах, даже в качестве посла, кроме тех, где играет Зенит. Я сразу сказала: "Стоп! Переписываем этот пункт. В Луцке отец Толика организует детский турнир имени Тимощука. И он что не сможет туда приехать? Нам это не подходит".

Здесь юрист Зенита меня ошарашил: "Если там не будут играть "бандеровцы", то можно и переписать". У меня глаза на лоб вылезли: "Какие "бандеровцы"? Там же дети играют". Он в ответ только усмехнулся.

Я тогда хорошо так завелась, говорю: "А вы знаете, что покупаете "бандеровца", потому что Тимощук с Запада Украины? Хватит! Не подписываем контракт". Мы втроем встаем, я, Толик, помощник Виталик Юрченко, и идем на выход. Поехали в ресторан пообедать. В тот вечер должен был прилететь Фурсенко для финального согласования с Ахметовым.

Юрист Зенита начал нам звонить и умолять, чтобы мы вернулись. В итоге мы договорились и я еще выбила для Толика лучший контракт, можно сказать благодаря Бандере, — сказала Навроцкая.

Надежда Навроцкая с Анатолием Тимощуком и детьми

Напомним, бывший капитан сборной Украины по футболу продолжает жить и работать в РФ. Более того, в 2024 году он фактически пожертвовал деньги на войну против Украины.