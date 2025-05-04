Глава Кремля ударил себя сам

Президент России Владимир Путин объяснил, откуда у него появилась большая царапина на лбу. В конце февраля глава Кремля засветился на ТВ со свежим шрамом.

Соответствующий комментарий Путин оставил в российском пропагандистском фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". На кадрах президент РФ показал свой спортзал в Кремле, где с ним недавно случился несчастный случай. По словам Путина, он случайно ударил себя по лбу, занимаясь на одном из тренажеров.

"Ну, это просто здесь я занимался. Рукой просто махнул и попал себе по лбу. Вот и все, ничего такого героического нет", — сказал Путин.

Похоже, шрам появился на лбу Путина в среду, 19 февраля. На более ранних снимках, обнародованных в понедельник и вторник, этой царапины не было видно. Примечательно, что никто не пытался скрыть "ранение" главы Кремля.

Владимир Путин со шрамом на лбу

Напомним, Путин раскрыл подробности своей жизни в Кремле. Он продемонстрировал свою квартиру в Сенатском дворце, а также похвастался "домашней церквушкой". Накануне глава Кремля заявил, что не будет использовать ядерное оружие против Украины.