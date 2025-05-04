Укр

Путин получил по лбу: пропагандисты раскрыли тайну шрама на лице президента России (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Владимир Путин Новость обновлена 04 мая 2025, 18:16
Владимир Путин. Фото t.me/news_kremlin

Глава Кремля ударил себя сам

Президент России Владимир Путин объяснил, откуда у него появилась большая царапина на лбу. В конце февраля глава Кремля засветился на ТВ со свежим шрамом.

Соответствующий комментарий Путин оставил в российском пропагандистском фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". На кадрах президент РФ показал свой спортзал в Кремле, где с ним недавно случился несчастный случай. По словам Путина, он случайно ударил себя по лбу, занимаясь на одном из тренажеров.

"Ну, это просто здесь я занимался. Рукой просто махнул и попал себе по лбу. Вот и все, ничего такого героического нет", — сказал Путин.

Похоже, шрам появился на лбу Путина в среду, 19 февраля. На более ранних снимках, обнародованных в понедельник и вторник, этой царапины не было видно. Примечательно, что никто не пытался скрыть "ранение" главы Кремля.

Владимир Путин со шрамом на лбу
Владимир Путин со шрамом на лбу

Напомним, Путин раскрыл подробности своей жизни в Кремле. Он продемонстрировал свою квартиру в Сенатском дворце, а также похвастался "домашней церквушкой". Накануне глава Кремля заявил, что не будет использовать ядерное оружие против Украины.

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#Кремль #РФ #Владимир Путин