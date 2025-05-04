Неожиданный поворот: Путин отказался от ядерного удара по Украине и заговорил о мире

РФ якобы не поддалась на провокации — и решила "довести до конца" войну без ядерки

Российский президент Владимир Путин, который регулярно бряцает ядерным оружием, вдруг сделал неожиданное заявление, что РФ якобы может обойтись без его применения. То есть, завершить полномасштабную войну в Украине без ЯО.

Такие слова прозвучали от Путина в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Он заявил, что якобы Россию хотели спровоцировать на применение ядерного оружия, но "надобности для применения не было".

"У нас достаточно сил, средств, чтобы довести начатое в 2022 году ( то есть полномасштабную войну в Украине, — Ред.) до логического завершения с нужным для России результатом", — выдал Путин.

При этом глава Кремля высказался и о перемирии с Украиной. Он заявляет, что оно неизбежно и это "только вопрос времени".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ноябре Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. Он подписал основы госполитики ядерного сдерживания.

Позже британская газета The Times написала, почему Путин еще не применил ЯО. Главными сдерживающими факторами являются дипломатическое давление со стороны Пекина и угроза "катастрофических последствий" США и НАТО.

В декабре прошлого года Путин передумал применять ядерное оружие. Он заявил, что появление ракетной системы "Орешник" на вооружении у ВС РФ снижает до минимума необходимость применения ядерного оружия. Он также сказал, что в России проходят испытания нескольких подобных "Орешнику" систем, которые "не имеют аналогов в мире".