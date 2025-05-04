Путін отримав по лобу: пропагандисти розкрили таємницю шраму на обличчі президента Росії (відео)

Глава Кремля вдарив себе сам

Президент Росії Володимир Путін пояснив, звідки у нього з’явилася велика подряпина на лобі. Наприкінці лютого глава Кремля засвітився на ТБ зі свіжим шрамом.

Відповідний коментар Путін залишив у російському пропагандистському фільмі Саїди Медведєвої та Павла Зарубіна "Росія. Кремль. Путін. 25 років". На кадрах президент РФ показав свій спортзал у Кремлі, де з ним нещодавно трапився нещасний випадок. За словами Путіна, він випадково вдарив себе по лобу, займаючись на одному з тренажерів.

"Ну, це просто тут я займався. Рукою просто махнув і вдарив себе по лобу. Ось і все, нічого такого героїчного немає", — сказав Путін.

Видно, шрам з'явився на лобі Путіна у середу, 19 лютого. На ранніх знімках, оприлюднених у понеділок та вівторок, цієї подряпини не було видно. Примітно, що ніхто не намагався приховати "поранення" глави Кремля.

Володимир Путін зі шрамом на лобі

Нагадаємо, Путін розкрив подробиці свого життя у Кремлі. Він продемонстрував свою квартиру в Сенатському палаці, а також похвалився "домашньою церквою". Напередодні глава Кремля заявив, що не використовуватиме ядерну зброю проти України.