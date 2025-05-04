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Путін отримав по лобу: пропагандисти розкрили таємницю шраму на обличчі президента Росії (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Володимир Путін Новина оновлена 04 травня 2025, 18:16
Володимир Путін. Фото t.me/news_kremlin

Глава Кремля вдарив себе сам

Президент Росії Володимир Путін пояснив, звідки у нього з’явилася велика подряпина на лобі. Наприкінці лютого глава Кремля засвітився на ТБ зі свіжим шрамом.

Відповідний коментар Путін залишив у російському пропагандистському фільмі Саїди Медведєвої та Павла Зарубіна "Росія. Кремль. Путін. 25 років". На кадрах президент РФ показав свій спортзал у Кремлі, де з ним нещодавно трапився нещасний випадок. За словами Путіна, він випадково вдарив себе по лобу, займаючись на одному з тренажерів.

"Ну, це просто тут я займався. Рукою просто махнув і вдарив себе по лобу. Ось і все, нічого такого героїчного немає", — сказав Путін.

Видно, шрам з'явився на лобі Путіна у середу, 19 лютого. На ранніх знімках, оприлюднених у понеділок та вівторок, цієї подряпини не було видно. Примітно, що ніхто не намагався приховати "поранення" глави Кремля.

Володимир Путін зі шрамом на лобі
Володимир Путін зі шрамом на лобі

Нагадаємо, Путін розкрив подробиці свого життя у Кремлі. Він продемонстрував свою квартиру в Сенатському палаці, а також похвалився "домашньою церквою". Напередодні глава Кремля заявив, що не використовуватиме ядерну зброю проти України.

Теги:
#Кремль #РФ #Володимир Путін