Одного из главных рупоров Кремля не пустили на Олимпиаду

Российский пропагандист, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев пожаловался на Международный олимпийский комитет (МОК), который предварительно отказал его и ряду других российских компаний в аккредитации на Олимпийские игры-2026 в Италии.

Соответствующий комментарий Киселева приводит "Р-Спорт". МОК мотивировал свое решение тем, что выдает аккредитации только профильным (спортивным СМИ).

"Мы обладаем всеми компетенциями и возможностями, чтобы рассказывать о крупнейших спортивных событиях, в том числе об Олимпиаде в Италии, на более чем трех десятках языках мира. Не хочется думать, что это окончательное решение, но пока оно выглядит мелочным и глубоко неспортивным", – заявил Киселев.

В сети лишь посмеялись над Киселевым, который решил притвориться "спортивным журналистом". Один из пользователей в шутку использовал фразу-мем Дмитрия "Совпадение? Не думаю".

Отметим, Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 феврале в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). К слову, вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини хочет, чтобы россияне участвовали на Играх-2026.

На счету у путиниста Киселева восемь браков, и только последний он называет удачным и счастливым. Ранее "Телеграф" рассказывал о восьмой жене Дмитрия.