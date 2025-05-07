Одного з головних рупорів Кремля не пустили на Олімпіаду

Російський пропагандист, генеральний директор медіагрупи "Росія сьогодні" Дмитро Кисельов поскаржився на Міжнародний олімпійський комітет (МОК), який попередньо відмовив його та низці інших російських компаній в акредитації на Олімпійські ігри-2026 в Італії.

Відповідний коментар Кисельова наводить "Р-Спорт". МОК мотивував своє рішення тим, що видає акредитації лише профільним (спортивним ЗМІ).

"Ми маємо всі компетенції та можливості, щоб розповідати про найбільші спортивні події, у тому числі про Олімпіаду в Італії, більш ніж на три десятки мов світу. Не хочеться думати, що це остаточне рішення, але поки воно виглядає дріб’язковим і глибоко неспортивним", — заявив Кисельов.

У мережі лише посміялися над Кисельовим, який вирішив прикинутися "спортивним журналістом". Один із користувачів жартома використав фразу-мем Дмитра "Збіг? Не думаю".

Зазначимо, Олімпійські ігри-2026 відбудуться з 6 по 22 лютого у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія). До речі, віцепрем’єр та міністр транспорту Італії Маттео Сальвіні хоче, щоб росіяни брали участь на Іграх-2026.

На рахунку у путініста Кисельова вісім шлюбів, і лише останній він називає вдалим та щасливим. Раніше "Телеграф" розповідав про восьму дружину Дмитра.