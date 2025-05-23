"Мерзкая лягушка": в России истерят из-за нового статуса Фуркада

Француз спустя 15 лет стал шестикратным олимпийским чемпионом

Легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад стал золотым медалистом трех Олимпиад. Это произошло после того, как Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о его дисквалификации и аннулировании результатов до окончания сезона 2013/14.

Устюгов потерял "золото" Олимпиады-2010 в масс-старте, медаль россиянина перешла французу, который в той гонке занял второе место. Мартен в комментарии ladepeche заявил, что счастлив такому повороту событий.

"Да, я счастлив, но в каком-то смысле это лишает меня части моей идентичности как биатлониста, моей ДНК.

С другой стороны, возможность победить на трех разных Олимпиадах значит для меня очень много, так я могу оставить след в моем виде спорта.

Если я и горжусь, то только потому, что я выиграл золотые медали на трех разных Олимпийских играх, это большое достижение для меня", – сказал Фуркад.

В РФ тут же набросились с критикой на Фуркада. Один из пользователей назвал француза "мерзкой лягушкой".

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону из РФ Светлана Ишмуратова на фоне войны с Украиной заявила, что Россия ни с кем не воюет. Недавно подобный бред выдала глава Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе.