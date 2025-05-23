"Мерзенна жаба": у Росії бісяться через новий статус Фуркада

Француз через 15 років став шестиразовим олімпійським чемпіоном

Легендарний французький біатлоніст Мартен Фуркад став золотим медалістом трьох Олімпіад. Це сталося після того, як Федеральний суд Швейцарії відхилив апеляцію російського біатлоніста Євгена Устюгова на рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) щодо його дискваліфікації та анулювання результатів до закінчення сезону 2013/14.

Устюгов втратив "золото" Олімпіади-2010 у мас-старті, медаль росіянина перейшла французу, який у тій гонці посів друге місце. Мартен у коментарі ladepeche заявив, що щасливий такому повороту подій.

"Так, я щасливий, але в якомусь сенсі це позбавляє мене частини моєї ідентичності як біатлоніста, моєї ДНК.

З іншого боку, можливість перемогти на трьох різних Олімпіадах означає для мене дуже багато, тож я можу залишити слід у моєму виді спорту.

Якщо я й пишаюся, то лише тому, що я виграв золоті медалі на трьох різних Олімпійських іграх, це велике досягнення для мене", – сказав Фуркад.

У РФ відразу накинулися з критикою на Фуркада. Один із користувачів назвав француза "мерзенною жабою".

Раніше дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону з РФ Світлана Ішмуратова на тлі війни з Україною заявила, що Росія ні з ким не воює. Нещодавно подібну маячню видала глава Федерації лижних перегонів Росії, триразова олімпійська чемпіонка з лижних перегонів Олена Вяльбе.