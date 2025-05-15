"Россия - правильная страна и никогда не воюет": олимпийская чемпионка выдала порцию бреда из параллельной реальности

Бывшая биатлонистка выдала патриотическую речь, но лишь рассмешила сеть

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону из РФ Светлана Ишмуратова на фоне войны с Украиной заявила, что Россия ни с кем не воюет. Недавно подобный бред выдала глава Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе.

Соответствующий комментарий Ишмуратовой приводит Р-Спорт. Светлана неоднозначно ответила президенту США Дональду Трампу, который заявил о победе Штатов во Второй мировой войне.

"Европа нас вообще не понимает, они все время задают вопросы: "Зачем вы носитесь со своей Великой Отечественной войной? Выиграли и выиграли?" Но сколько немцы были у нас, и сколько они завоевывали другие страны? Люксембург они вообще прошли за один день. Месяц – два и страна сдавалась. У нас же они были больше 1000 дней, это просто несравнимо!

Слова Трампа – это имидж, попытка повысить значимость Америки, но давайте вспомним, когда они открыли второй фронт? В 1944 году, когда уже было понятно, что наша страна выигрывает.

Мы – правильная страна и правильно воспитываем своих детей. Мы являемся мирной страной и никогда не воюем, но мы не позволим наступать на нашу страну и поднять на нас голову", – сказала Ишмуратова.

В сети лишь посмеялись над словами Ишмуратовой. Один из пользователей отметил, что бывшая спортсменка живет в другой реальности.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на опубликованное олимпийским чемпионом по хоккею Домиником Гашеком письмо в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации хоккея на льду (IIHF). Гашек проинформировал организации о том, что бывший президент России Дмитрий Медведев угрожал ему расправой.