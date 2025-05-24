Непобедимый украинский супертяж брутально нокаутировал соперника в первом раунде (видео)

Бой продлился недолго

В ночь на субботу, 24 мая, в Мелрозе (штат Массачусетс, США) прошел вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу на ринг вышли украинский чемпион WBC International в супертяжелом весе Андрей Новицкий (15-0, 11 КО) и Дэвид Зегарра из Перу (35-13-1, 22 КО).

10-раундовый рейтинговый поединок не продлился всю дистанцию. Уже в первом раунде 29-летний Андрей по прозвищу Rampage (Буйство) нокаутировал соперника, передает "Телеграф".

Уже в первой 3-минутке Зегарра, пропустив серию ударов, завалился на канвас лицом в пол. Таким образом, непобедимый Новицкий одержал 15-ю победу в профи, 11-ю — нокаутом. Дэвид проиграл свой 13-й поединок, имея в своем послужном списке 35 побед и одну ничью.

Ранее украинский боксер Даниил Гончарук нокаутировал россиянина Руслана Камилова на вечере бокса в Индии. После боя украинец обнял представителя РФ.

Напомним, в начале мая в Претории (ЮАР) состоялся большой вечер профессионального бокса. В главном бою шоу прошел чемпионский бой между обладателем титула WBC в бриджервейте Кевином Лереной (31–3, 15 КО, ЮАР) и претендентом из Украины Сергеем Радченко (11–8, 5 КО). Поединок завершился победой чемпиона нокаутом.