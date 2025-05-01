Украинский боксер проиграл нокаутом чемпионский бой за пояс WBC (видео)

Бой завершился в начале 3-го раунда

В четверг, 1 мая, в Претории (ЮАР) состоялся большой вечер профессионального бокса. В главном бою шоу прошел чемпионский бой между обладателем титула WBC в бриджервейте Кевином Лереной (31–3, 15 КО, ЮАР) и претендентом из Украины Сергеем Радченко (11–8, 5 КО).

Поединок, который проходил на "Sunbet Arena", завершился победой чемпиона. Об этом сообщает "Телеграф".

Во втором раунде Лерена трижды отправил украинца в нокдаун. Радченко сумел "дожить" до гонга и даже вышел на третий раунд, однако Кевин мощными ударами добил украинца — судья зафиксировал технический нокаут. Таким образом Лерена защитил свой титул чемпиона мира.

Справка: Бриджервейт — это весовая категория в профессиональном боксе, созданная WBC в 2020 году и признанная WBA в 2023 году. Эта категория предназначена для боксеров весом от 200 фунтов (91 кг) до 224 фунтов (102 кг). Весовая категория названа в честь шестилетнего американца Бриджера Уокера, спасшего в июле 2020 года свою четырехлетнюю сестру от бродячей собаки. При этом мальчик пострадал.

Бриджер Уокер с поясом WBC

Бриджер Уокер с сестрой

Напомним, на данный момент Украина представлена лишь двумя чемпионами мира. Александр Усик владеет тремя основными поясами в супертяжелом весе, а Василий Ломаченко — титулом IBF в легкой весовой категории.