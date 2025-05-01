Усик обидел Дюбуа: "Динамит" обещает отомстить украинцу (видео)

Британский боксер черпает мотивацию из мести

Чемпион мира по боксу по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) обиделся на чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика (23-0, 14 КО) за слова украинца после первого боя. Отметим, первый поединок между боксерами завершился со скандалом.

Соответствующий комментарий Дюбуа приводит Queensberry Promotions в соцсети Х. Британец считает, что Александр общался с ним с высока.

"Ему было что сказать, понимаешь? Разговаривал со мной свысока, будто я какой-то мальчишка, а он — такой весь с опытом, поучил меня всему. Так что я не могу дождаться момента, когда все исправлю и, знаешь, оставлю последнее слово за собой. Вот увидишь", – сказал Дюбуа.

Напомним, Усик после победы подошел к Дюбуа и сказал: "Это бокс, это не балет".

Напомним, бой Усик — Дюбуа 2 состоится 19 июля 2024 года в Лондоне на легендарной арене "Уэмбли". Накануне украинский боксер обратился к президенту США Дональду Трампу с требованием "открыть глаза" и остановить российскую агрессию в Украине. Он призвал американского лидера выбросить Россию из Украины и больше не говорить о том, что Украина что-то должна отдать россиянам.