Непереможний український супертяж брутально нокаутував суперника у першому раунді (відео)

Бій продовжився недовго

У ніч на суботу, 24 травня, у Мелрозі (штат Массачусетс, США) відбувся вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу на ринг вийшли український чемпіон WBC International у надважкій вазі Андрій Новицький (15-0, 11 КО) та Девід Зегарра з Перу (35-13-1, 22 КО).

10-раундовий рейтинговий поєдинок не пройшов усю дистанцію. Вже у першому раунді 29-річний Андрій на прізвисько Rampage (Буйство) нокаутував суперника, передає "Телеграф".

Вже в першій 3-хвилинці Зегарра, пропустивши серію ударів, завалився на канвас обличчям на підлогу. Таким чином, непереможний Новицький здобув 15-ту перемогу у профі, 11-ту нокаутом. Девід програв свій 13-й поєдинок, маючи у своєму послужному списку 35 перемог та одну нічию.

Раніше український боксер Данило Гончарук нокаутував росіянина Руслана Камілова на вечорі боксу в Індії. Після бою українець обійняв представника РФ.

Нагадаємо, на початку травня у Преторії (ПАР) відбувся великий вечір професійного боксу. У головному бою шоу пройшов чемпіонський бій між володарем титулу WBC у бриджервейті Кевіном Лереною (31–3, 15 КО, ПАР) та претендентом з України Сергієм Радченком (11–8, 5 КО). Поєдинок завершився перемогою чемпіона нокаутом.