Коломойский добил после матча: 10 лет назад "Днепр" едва не выиграл Лигу Европы (видео)

Команда из Днепра проиграла матч всей жизни

Евросезон 2014/15 навсегда останется в памяти футбольных болельщиков. Украинский "Днепр", несмотря на войну на Донбассе, вышел в финал Лиги Европы, где проиграл испанской "Севилье" (2:3).

Это большое достижение для украинского футбола, однако бывшие игроки "Днепра" называют тот день разочарованием. К примеру, одиозный украинский нападающий Евгений Селезнев в комментарии blik.ua заявил, что праздновать не было никакого желания.

После матча тогдашний президент "Днепра" Игорь Коломойский сказал слова, которые фактически убили атмосферу в команде: "Вас в этом финале не должно было быть".

‒ Расскажите о праздновании в Варшаве. Кто там был из известных людей?

– Я его почти не помню. "Праздновать" не было никакого желания, потому что проиграли. Пришел Игорь Валерьевич (Коломойский, – прим. Ред.) и сказал известные слова о том, что мы не должны выходить из группы, а здесь финал.

‒ Одноклассник Коломойского и телекомментатор ваших матчей Вячеслав Фридман объяснял: Игорь Валерьевич имел в виду, что "Днепра" не должно было быть в финале из-за независимых от них обстоятельств. А вы как это воспринимали?

– Наверное, больше, чем то, что не все от нас зависело. Обвинять нас было не в чем. Президент также волновался, приехал на матч, все же "Днепр" – его "детище", — сказал Селезнев.

Напомним, 27 мая 2015 года в Варшаве "Днепр" проиграл "Севилье", став лишь третьим украинским клубом, игравшим в финале еврокубка. К слову, днепряне со скандалом сумели пройти групповой этап ЛЕ. Дело в том, что "Карабаху" в последнем туре против "Интера" (0:0) уже после игры отменили победный гол из-за офсайда. Из-за этого именно украинский клуб вышел в плей-офф.

До этого "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА-2009, а "Динамо" Киев во времена СССР дважды завоевало Кубок обладателей кубков УЕФА и один раз Суперкубок УЕФА. "Днепр" прекратил существования в 2019 году после санкций, наложенных за долги перед тренерами и игроками, и серии понижений в классе. На базе "Днепра" в городе появилась другая команда — "Днепр-1", правда, она просуществовала недолго.