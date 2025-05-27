Коломойський добив після матчу: 10 років тому "Дніпро" ледь не виграв Лігу Європи (відео)

Команда з Дніпра програла матч усього життя

Євросезон 2014/15 назавжди залишиться у пам’яті футбольних уболівальників. Український "Дніпро", попри війну на Донбасі, вийшов у фінал Ліги Європи, де програв іспанській "Севільї" (2:3).

Це велике досягнення для українського футболу, проте колишні гравці "Дніпра" називають розчаруванням той день. Наприклад, одіозний український нападник Євген Селезньов у коментарі blik.ua заявив, що святкувати не було жодного бажання.

Після матчу тодішній президент "Дніпра" Ігор Коломойський сказав слова, які фактично вбили атмосферу у команді: "Вас у цьому фіналі не мало бути".

‒ Розкажіть про святкування у Варшаві. Хто там був із відомих людей?

‒ Я його майже не пам’ятаю. "Святкувати" не було жодного бажання, тому що програли. Прийшов Ігор Валерійович (Коломойський, – прим. Ред.) і сказав відомі слова про те, що ми не мали виходити з групи, а тут фінал.

‒ Однокласник Коломойського та телекоментатор ваших матчів В’ячеслав Фрідман пояснював: Ігор Валерійович мав на увазі, що "Дніпра" не мало бути у фіналі через незалежні від них обставини. А ви як це сприймали?

‒ Напевно, більше як те, що не все від нас залежало. Звинувачувати нас не було в чому. Президент також хвилювався, приїхав на матч, все ж таки Дніпро – його "дітище", — сказав Селезньов.

Нагадаємо, 27 травня 2015 року у Варшаві "Дніпро" програв "Севільї", ставши лише третім українським клубом, який грав у фіналі єврокубка. До речі, дніпряни зі скандалом зуміли пройти груповий етап ЛЄ. Річ у тому, що "Карабаху" в останньому турі проти "Інтера" (0:0) вже після гри скасували переможний гол через офсайд. Через це саме український клуб вийшов у плей-оф.

До цього "Шахтар" виграв Кубок УЄФА-2009, а "Динамо" Київ за часів СРСР двічі здобуло Кубок володарів кубків УЄФА та один раз Суперкубок УЄФА. "Дніпро" припинило існування у 2019 році після санкцій, накладених за борги перед тренерами та гравцями, та серії понижень у класі. На базі "Дніпра" у місті з'явилася інша команда — "Дніпро-1", щоправда, вона проіснувала недовго.