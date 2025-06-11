Сборная Украины победила Новою Зеландию благодаря голу Зинченко (видео)

Сине-желтые победили в товарищеской игре

В ночь на среду, 11 июня, сборная Украины по футболу провела второй поединок на турнире для национальных команд Canadian Shield-2025. В первой встрече Сине-желтые откровенно разочаровали, проиграв Канаде со счетом 2:4.

Встреча, проходившая в Торонто на стадионе "Бимо Филд" в Торонто (Канада), завершилась со счетом 2:1 в пользу украинцев. Об этом сообщает "Телеграф".

В первом тайме украинцы смотрелись предпочтительнее на фоне Новой Зеландии, однако атакующим футболистам нашей команды не хватало точности в решающие моменты.

В начале второго тайма подопечные Сергея Реброва сумели открыть счет. Алексей Гуцуляк блестяще разобрался в чужой штрафной и мощным ударом поразил ближний угол ворот. Радость украинцев продлилась недолго. Уже через 5 минут Марко Стаменич головой переправил мяч в сетку ворот Андрея Лунина после розыгрыша углового. На 75-й минуте Александр Зинченко ударом в касание из пределов штрафной забил победный гол. Примечательно, что "Зина" оформил взятие ворот первым касанием, выйдя на замену. Голевая передача на счету новичка — Олександра Мартинюка из "Александрии".

Новая Зеландия – Украина – – 1:2

Голы: Стаменич, 59 – Гуцуляк, 54, Зинченко, 75

Предупреждения: Белл, 65, Байндон, 73 – Цыганков, 83, Тимчик, 89

Новая Зеландия: Крокомб – Сурман, Байндон, Боксолл, Какаче – Стаменич (Эллиотт, 81), Белл – Джаст (Вуд, 81), Сингх, Гарбетт (Олд, 66) – Уэйн (Барбарусес, 66)

Украина: Лунин – Тымчик, Чеберко (Таловеров, 66), Забарный, Михайличенко (Мартынюк, 66) – Михайленко (Зинченко, 74), Назарина – Зубков (Цыганков, 74), Пихаленок (Шапаренко, 86), Кабаев (Яремчук, 66) – Гуцуляк

Полный видеообзор матча Новая Зеландия — Украина будет доступен здесь позднее.

Напомним, главные матчи сборной Украины в 2025 году еще впереди. Осенью этого года украинцы начинают отбор на чемпионат мира-2026. Сине-желтые за место на Мундиале поборются с Францией, Азербайджаном и Исландией. Из группы напрямую на главный турнир четырехлетия выйдет лишь победитель квартета. Вторые места сразятся в плей-офф квалификации.