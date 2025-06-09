Известный комик прошелся по медиалиге, где играют Милевский и Алиев

Юморист стоял у истоков украинской медиалиги

Украинский комик Артем Дамницкий раскритиковал чемпионат украинской футбольной медиалиги UA STEEL League, где выступают скандальные Артем Милевский и Александр Алиев.

Соответствующий комментарий Дамницкий разместил на своем telegram-канале. По его словам, проект практически не помогает ВСУ, ведь в первом туре первенства удалось собрать всего 2754 грн.

"Как итог первого тура: за 4 трансляции матчей команд, которых комментаторы называют медийными грандами, в составах которых заявлено много людей с бешеными цифрами аудитории (в презентациях рисуются люди с миллионами подписчиков) — на банку сбора на дрон Mavic 3T капнуло, внимание, 2754 грн донатов (2700 на банке было еще до матчей, и еще около 4 тысяч грн закинули уже после).

У большинства "инфлюенсеров" в сториз только феерические игровые хайлайты, фоточки, празднования и 0 постов с банкой сбора.

Самое печальное, что у всего этого медиафутбольного движа преимущественно детская аудитория, для которой все обильно приправлено рекламой казино, букмекеров и водки", — написал Дамницкий.

Отметим, Милевский и Алиев играют за медиакоманду "Игнис".

Напомним, недавно Алиев угодил в скандал. Ветеран ВСУ обвинил бывшего футболиста сборной Украины во лжи. Алиев накануне заявил, что является военнослужащим 129-го батальона 112-й бригады территориальной обороны. Алиев позднее ответил на обвинения ветерана.