Селезнев защебетал на украинском на фоне скандала (видео)

Спор с юным блогером, похоже, повлиял на футболиста

В Украине прогремел языковой скандал в футбольной медиа-лиге UA STEEL League. Накануне бывший форвард "Днепра" и сборной Украины Евгений Селезнев из команды "Армат" устроил словесную перепалку с 16-летним футбольным блогером RENEPRO (Ренат Попружный).

Инцидент повлиял на всех участников конфликта, в частности на Селезнева, отметил журналист Роман Бебех на своем telegram-канале. Роман сравнил два разговора Евгения с командой в раздевалке. До конфликта один из лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины "напихивал" одноклубникам на русском языке, а после — на украинском. Бебех назвал ситуацию "ласковой украинизацией".

"Вот что такое ласковая украинизация.

Пламенные спичи Евгения Селезнева в раздевалке своей команды Armat с разницей в один день (между ними случился тот языковой скандал с блогером)", — написал Бебех.

Напомним, ролик Попружного с Селезневым завирусился в сети. Команда Odesa Football Media Team, где выступал Ренат, решила попрощаться с блогером, назвав его действия "сознательной провокацией".

Накануне в украинской медиалиге прогремел еще один скандал. Комик Артем Дамницкий раскритиковал чемпионат. По мнению Дамницкого, проект недостаточно помогает ВСУ.