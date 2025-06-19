Футболисты "Ювентуса" стали мемом из-за встречи с Трампом (видео)

Футболисты итальянского гранда угодили в неловкую ситуацию

Перед стартом на Клубном чемпионате мира "Ювентус", который сыграл первую игру в Вашингтоне, пригласили в Белый дом. Однако встреча игроков итальянской команды с президентом США Дональдом Трампом превратилась в мем.

Во время мероприятия футболисты неловко стояли позади Трампа. Это вызвало волну шуток в сети, передает "Телеграф".

Встречу посетили американские игроки "Юве" Уэстон Маккенни и Тимоти Веа, а также бывший капитан туринцев Джорджио Кьеллини. Трамп спросил у футболистов, может ли женщина попасть в их команду. На это представитель итальянцев ответил, что у "Ювентуса" есть достаточно сильная женская команда. После этого Трампа засыпали вопросами о войне между Израилем и Ираном, а футболисты "Ювентуса" по время пресс-конференции молчаливо стояли позади президента США.

Полное видео встречи Дональда Трампа с "Ювентусом"

Неловкая ситуация породила массу мемов и шуток в сети.

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Напомним, Клубный чемпионат мира впервые проходит в новом формате с 32 участниками. Отметим, "Ювентус" в первом туре одержал крупную победу со счетом 5:0 над командой "Аль-Айн" из ОАЭ.