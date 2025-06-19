"Все передачи – в задницу": Сабо раскритиковал украинских футболистов за провал на Евро

Сборная Украины U-21 не сумела выйти в плей-офф, проиграв 2 матча из трех

Молодежная сборная Украины не сумела выйти из группы на чемпионате Европы U-21 в Словакии. В игре против Нидерландов Сине-желтых устраивала ничья, однако наша команда проиграла со счетом 0:2.

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо в интервью blik.ua раскритиковал украинских игроков за беззубую игру против Оранжевых. Кроме того, он подчеркнул, что юные украинские футболисты делают слишком много брака.

– Йожеф Йожефович, почему наша команда выглядела так беззубо в решающем матче?

– После второго гола в наши ворота я выключил телевизор! Не смог смотреть на это, нервы не выдержали. Я с вами полностью согласен, что мы сыграли беззубо. К сожалению, на сегодняшний день это наш уровень. Вы посмотрите, как принимают голландцы, обрабатывают мяч, отдают на ход передачи. Наши так не умеют.

Мы не умеем играть один в один, у нас очень много брака, все передачи – в задницу! Также нужно играть атаку на атаку, а не эпизодами. Мы проиграли хорошей команде, голландцы на голову выше наших футболистов

Видеообзор матча Нидерланды U-21 — Украина U-21

Напомним, на прошлом Евро-2023 молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня дошла до полуфинала турнира, обеспечив себе место на Олимпийских играх в Париже. Во Франции наша команда провалилась.