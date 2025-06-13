Усик - Дюбуа 2: названы сумасшедшие гонорары боксеров

Боксеры проведут большой бой в Лондоне

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) получит огромный гонорар за второй бой против чемпиона IBF британца Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO). Сумма приближается к рекордному заработку украинца за реванш с Тайсоном Фьюри.

Ожидается, что общий призовой фонд боя Усик — Дюбуа 2 составит около 150 млн фунтов стерлингов (около 8 млрд грн). Об этом сообщает news.bet365.com.

По информации источника, подробности раздела призового фонда не разглашаются, однако украинец наверняка заработает больше. Ожидается, что стороны разделят деньги 65% на 35%. Таким образом, Усик должен получить около 100 млн фунтов стерлингов (почти 6 млрд грн), а его оппонент — около 50 млн фунтов стерлингов (около 3 млрд грн). Источник, отмечает, что гонорары боксеров могут стать рекордными в их профессиональной карьере.

Напомним, реванш Усик — Дюбуа состоится 19 июля 2024 года в Лондоне на легендарной арене "Уэмбли". К слову, "Динамит" затаил обиду на украинца.

Лучшие моменты боя Усик - Дюбуа

Первая дуэль между боксерами завершилась победой украинца нокаутом, хотя не обошлось без скандала. "Динамит" ударом ниже пояса отправил "Кота" на настил ринга, правда, судья не засчитал нокдаун. Усик долго приходил в себя, но продолжил бой и вырубил британца. Команда Дюбуа считает, что рефери ошибся, а Александр проиграл бой.