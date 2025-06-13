Жена Усика блеснула роскошной фигурой в откровенном платье (фото)

Супруга боксера провела фотосессию в Украине

Екатерина Усик, жена чемпиона мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 15 КО), поделилась в соцсетях эффектными снимками. Недавно Екатерина стала настоящим украшением на дне рождения дочери.

На этот раз Екатерина поделилась в Instagram снимками в черном облегающем платье. Усик сопроводила пост тремя черными "сердечками", а подписчики засыпали Екатерину комплиментами.

Екатерина Усик снялась в нежной фотосессии

Екатерина Усик в черном платье

Екатерина Усик продемонстрировала фигуру в облегающем платье

Екатерина Усик похвасталась фигурой

Екатерина Усик снялась в эффектной фотосессии

"Красота и утонченность", "Нет слов", "Просто вау", "Невероятные кадры", — пишут в сети.

Отметим, Екатерина и Александр Усики состоят в браке с 2009 года. За это время они стали родителями четырех детей. Пара воспитывает девочку Елизавету (2010 год рождения), сыновей Кирилла (2013 год) и Михаила (2015 год), а также дочь Марию (2024 год).

Напомним, следующий поединок Усик проведет против британца Даниеля Дюбуа. Реванш между боксерами состоится 19 июля 2024 года в Лондоне на легендарной арене "Уэмбли".

Лучшие моменты боя Усик - Дюбуа

Первая дуэль между боксерами завершилась победой украинца нокаутом, хотя не обошлось без скандала. "Динамит" ударом ниже пояса отправил "Кота" на настил ринга, правда, судья не засчитал нокдаун. Усик долго приходил в себя, но продолжил бой и вырубил британца. Команда Дюбуа считает, что рефери ошибся, а Александр проиграл бой.