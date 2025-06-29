Болгария — Украина: онлайн-трансляция матча волейбольной Лиги наций (видео)

Украинцы попытаются взять максимум очков в противостоянии

В воскресенье, 29 июня, сборная Украины по волейболу проведет заключительный матч второй недели Лиги наций против Болгарии. В прошлом поединке Сине-желтые одолели команду Японии (3:2).

Прямая видеотрансляция матча будет доступна на YouTube-канале "Суспільне Спорт". Стартовый свисток игры, которая пройдет в болгарском Бургосе, прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча Болгария — Украина

Перед очным противостоянием украинцы и болгары имеют по 4 победы и 3 поражения, но Сине-желтые имеют на очко больше и находятся в таблице выше – на 6 месте. Болгария (9-я позиция), ведомая своими болельщиками, попытается вернуться в зону плей-офф (топ-8).

В последний раз команды пересекались между собой на Silesia cup в конце весны. Тогда украинцы обыграли болгар со счетом 3:1.

Напомним, известный украинский волейболист, доигровщик итальянской "Перуджи" Олег Плотницкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Уход из сборной Плотницкого, возможно, является отголоском одного из скандалов. Латвиец Угис Крастиньш, возглавлявший сборную Украины в 2016-2023 годах, покинул свой пост, после чего на его место назначили аргентинского специалиста Рауля Лосано. Затем сразу 9 игроков, в том числе Плотницкий, отказались выступать за национальную команду.