Свитолина - Бондар: онлайн-трансляция матча "Уимблдон-2025" (видео)

Лидер сборной Украины первой стартует на главном травяном турнире сезона

В понедельник, 30 июня, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина стартует на травяном Турнире Большого Шлема "Уимблдон-2025". Всего в одиночном разряде Украину представят четыре теннисистки.

В прямом эфире в Украине игра доступна для просмотра на YouTube-канале Setanta Sports. В первом раунде Свитолина сыграет против Анны Бондар из Венгрии. Игра начнется в 13:00 по киевскому времени и пройдет на корте №18.

Прямая видеотрансляция матча 1-го круга "Уимблдон-2025" Элина Свитолина — Анна Бондар

Отметим, Свитолина является безоговорочной фавориткой матча. Элина и Анна пересекались между собой лишь раз. В матче "Ролан Гаррос-2025" украинка добыла тяжелую победу со счетом 7:6(4), 7:5. Добавим, что Бондар ни разу не побеждала в основной сетке "Уимблдона".

Напомним, в текущем сезоне Свитолина дважды добиралась до четвертьфиналов ТБШ. В Австралии украинка в 1/4 финала проиграла американке Мэдисон Киз со счетом 3:6, 6:3, 6:4, а во Франции Элина уступила Иге Свентек из Польши со счетом 1:6, 5:7.