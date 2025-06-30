Світоліна — Бондар: онлайн-трансляція матчу "Вімблдон-2025" (відео)

Лідер збірної України першим стартує на головному трав’яному турнірі сезону

У понеділок, 30 червня, найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна стартує на трав’яному Турнірі Великого Шлему "Вімблдон-2025". Всього в одиночному розряді Україну представлять чотири тенісистки.

У прямому етері в Україні гра доступна для перегляду на YouTube каналі Setanta Sports. У першому раунді Світоліна зіграє проти Анни Бондар і Угорщини. Гра розпочнеться о 13:00 за київським часом та пройде на корті №18.

Пряма відеотрансляція матчу 1-го кола "Вімблдон-2025" Еліна Світоліна — Анна Бондар

Зазначимо, Світоліна є беззаперечною фавориткою матчу. Еліна та Анна перетиналися між собою лише раз. У матчі "Ролан Гаррос-2025" українка здобула важку перемогу з рахунком 7:6(4), 7:5. Додамо, що Бондар жодного разу не перемагала в основній сітці "Вімблдону".

Нагадаємо, цього сезону Світоліна двічі добиралася до чвертьфіналів ТВШ. В Австралії українка в 1/4 фіналу програла американці Медісон Кіз з рахунком 3:6, 6:3, 6:4, а у Франції Еліна поступилася Ізі Свьонтек з Польщі з рахунком 1:6, 5:7.