Стародубцева - Самсонова: онлайн-трансляция матча "Уимблдон-2025" (видео)

Украинка сыграет против "нейтральной" россиянки

В четверг, 3 июля, украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№ 68 WTA) сыграет с "нейтральной" россиянкой Людмилой Самсоновой (№ 19 WTA) в рамках 2-го круга Турнира Большого Шлема (ТБШ) "Уимблдон-2025". В первом круге Юлия в 3-сетовом матче обыграла Франческу Джонс со счетом 1:6, 6:3, 6:1.

В прямом эфире в Украине матч Стародубцева — Самсонова покажет YouTube-канал Setanta Sports. Встреча пройдет на 18-м корте третьим запуском. Ориентировочное начало игры в 18:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча 2-го круга "Уимблдон-2025" Юлия Стародубцева — Людмила Самсонова

Стародубцева и Самсонова пересекались между собой на турнире в Мадриде в 2025 году. Тогда победу добыла украинка со счетом 2:6, 7:6(2), 6:0. Юлия во второй раз играет на "Уимблдоне". В 2024 году она стартовала с квалификации и дошла до второго круга основной сетки. Людмила в четвертый раз сыграет в основе травяного "мэйджора". Лучшим результатом россиянки является попадание в 4-й круг "Уимблдона-2021".

Украину на "Уимблдоне-2025" представляют 4 теннисистки-одиночницы: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Стародубцева. Первый раунд не преодолела только Костюк, которая умудрилась проиграть словенке Веронике Эрьявец.

Напомним, в 2025 году Стародубцева выходила в основную сетку двух "мэйджоров". В Австралии Юлия в первом круге уступила Лейле Фернандес со счетом 5:7, 4:6. Во Франции украинка дошла до 1/16 финала, где проиграла Жасмин Паолини (4:6, 1:6).