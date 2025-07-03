Стародубцева — Самсонова: онлайн-трансляція матчу "Вімблдон-2025" (відео)

Українка зіграє проти "нейтральної" росіянки

У четвер, 3 липня, українська тенісистка Юлія Стародубцева (№ 68 WTA) зіграє з "нейтральною" росіянкою Людмилою Самсоновою (№ 19 WTA) у рамках 2-го кола Турніру Великого Шлему (ТВШ) "Вімблдон-2025". У першому колі Юлія у 3-сетовому матчі обіграла Франческу Джонс із рахунком 1:6, 6:3, 6:1.

У прямому етері в Україні матч Стародубцева — Самсонова покаже YouTube-канал Setanta Sports. Зустріч пройде на 18 корті третім запуском. Орієнтовний початок гри о 18:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу 2-го кола "Вімблдон-2025" Юлія Стародубцева — Людмила Самсонова

Стародубцева та Самсонова перетиналися між собою на турнірі в Мадриді у 2025 році. Тоді перемогу виборола українка з рахунком 2:6, 7:6(2), 6:0. Юлія вдруге грає на "Вімблдоні". У 2024 році вона стартувала з кваліфікації та дійшла до другого кола основної сітки. Людмила вчетверте зіграє в основі трав’яного "мейджору". Найкращим результатом росіянки є потрапляння до 4-го кола "Вімблдону-2021".

Україну на "Вімблдоні-2025" представляють 4 тенісистки-одиночки: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Стародубцева. Перший раунд не здолала лише Костюк, яка примудрилася програти словенці Вероніці Ер’явець.

Нагадаємо, 2025 року Стародубцева виходила в основну сітку двох "мейджорів". В Австралії Юлія в першому колі поступилася Лейлі Фернандес з рахунком 5:7, 4:6. У Франції українка дійшла до 1/16 фіналу, де програла Жасмін Паоліні (4:6, 1:6).