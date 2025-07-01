Костюк - Эрьявец: онлайн-трансляция матча "Уимблдон-2025" (видео)

Украинка стартует на главном травяном турнире сезона

Во вторник, 1 июля, вторая ракетка Украины Марта Костюк (№ 26 WTA) сыграет против Вероники Эрьявец (№ 171 WTA) в первом круге Турнира Большого Шлема (ТБШ) "Уимблдон-2025". Накануне на главном травяном турнире года успешно стартовала Элина Свитолина.

В прямом эфире в Украине игру можно посмотреть на YouTube-канале Setanta Sports. Встреча, которая пройдет на 16-м корте, начнется в 13:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча 1-го круга "Уимблдон-2025" Марта Костюк — Вероника Эрьявец

Отметим, Костюк пятый год подряд выступает в основной сетке на ТБШ в Уимблдоне. Более того, в предыдущих двух сезонах украинка доходила до третьего круга. В 2024 году Марта уступила Мэдисон Киз со счетом 4:6, 3:6. А вот Эрьявец впервые сыграет в основе "Уимблдона". В 2024 году она не сумела преодолеть квалификацию.

Напомним, Костюк на Открытом чемпионате Австралии-2025 дошла до 1/16 финала, где проиграла Пауле Бадосе из Испании со счетом 4:6, 6:4, 3:6. На "Ролан Гаррос-2025" Марта в 1/64 финала сенсационно проиграла Саре Бейлек из Чехии со счетом 3:6, 1:6.