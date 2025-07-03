Ястремская - Захарова: онлайн-трансляция матча "Уимблдон-2025" (видео)

Украинка сотворила главную сенсацию в первом круге, а теперь сыграет с "нейтральной" соперницей

В четверг, 3 июля, украинская теннисистка Даяна Ястремская (№ 42 WTA) сыграет во втором круге Турнира Большого Шлема (ТБШ) "Уимблдон-2025" против "нейтральной" россиянки Анастасии Захаровой (№ 95 WTA). В первом туре уроженка Одессы одолела вторую ракетку мира Коко Гауфф.

В прямом эфире в Украине игру Ястремская — Захарова можно посмотреть на YouTube-канале Setanta Sports. Матч пройдет на 14-м корте третьим запуском. Ориентировочное начало игры — в 17:00 по киевскому времени.

Прямая видео трансляция матча 2-го круга "Уимблдон-2025" Даяна Ястремская — Анастасия Захарова

Отметим, Ястремская и Захарова не пересекались в Туре. Даяна в четвертый раз играет в основе "Уимблдона". Лучший результат украинки — четвертый круг в 2019 году. В 2024 году одесситка дошла до третьего раунда. Анастасия, в свою очередь, впервые играет в основе травяного "мэйджора".

Напомним, на первом ТБШ сезона, Australian Open-2025, Ястремская дошла до 1/16 финала, где проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана (3:6, 4:6). На "Ролан Гаррос-2025" Даяна в 1/16 уступила "нейтральной" Людмиле Самсоновой (2:6, 3:6).