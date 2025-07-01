Ястремская - Гауфф: онлайн-трансляция матча "Уимблдон-2025" (видео)

Украинка стартует на самом престижном травяном турнире года

Во вторник, 1 июля, состоится центральная игра первого круга на Турнире Большого Шлема (ТБШ) "Уимблдон-2025". На корт выйдут украинка Даяна Ястремская (№ 42 WTA) и вторая ракетка мира из США Коко Гауфф.

В прямом эфире в Украине суперматч Даяна Ястремская — Коко Гауфф покажет YouTube-канал Setanta Sports. Встреча, которая состоится на Центральном корте, начнется после игры Мюллер — Джокович, ориентировочное начало игры в 21:30 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча 1-го круга "Уимблдон-2025" Даяна Ястремская — Коко Гауфф

Ястремская в четвертый раз играет в основе "Уимблдона". Лучший результат украинки — четвертый круг в 2019 году. В 2024 году одесситка дошла до третьего раунда. Гауфф, в свою очередь, трижды доходила до 1/8 финала в 2019, 2021 и 2024 годах. К слову, украинка и американка встречались между собой трижды — трижды побеждала Коко, правда, на травяном покрытии соперницы не пересекались.

На первом ТБШ сезона, Australian Open-2025, Ястремская дошла до 1/16 финала, где проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана (3:6, 4:6). На "Ролан Гаррос-2025" Даяна в 1/16 уступила "нейтральной" Людмиле Самсоновой (2:6, 3:6).