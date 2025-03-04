В Москве попрощались с легендарным шахматистом Спасским (видео)

В России простились с великим шахматистом

Во вторник, 4 марта, в Преображенской церкви у храма Христа Спасителя в Москве (РФ) простились с десятым чемпионом мира по шахматам Борисом Спасским. Знаменитый гроссмейстер умер 27 февраля на 89-м году жизни.

Похоронят десятого чемпиона мира по шахматам на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает ТАСС. Попрощаться со Спасским пришли пару сотен человек, в частности президент Международной шахматной федерации (FIDE) россиянин Аркадий Дворкович, передает vz.ru.

Прощание с Борисом Спасским

Спасский родился в 1937 году в Ленинграде и с раннего возраста был признан шахматным вундеркиндом. Он получил звание гроссмейстера в 18 лет и дебютировал в турнире претендентов в 1956 году (Амстердам) в 19 лет.

Первую битву за шахматную корону Борис проиграл. В 1966 году в Москве Тигран Петросян одолел претендента, однако уже через три года в реванше, который также состоялся в Москве, Спасский добыл победу над Петросяном со счетом 12½–10½, став десятым чемпионом мира по шахматам.

Борис Спасский

Спасский удерживал титул до 1972 года, пока не проиграл Бобби Фишеру в Рейкьявике (Исландия) в одном из самых знаковых матчей в истории игры. В "матче века" Фишер выиграл со счетом 12½:8½, став одиннадцатым чемпионом мира по шахматам. Эта игра позиционировалась как противостояние США и СССР и популяризировала шахматы до невероятных высот.

Бобби Фишер и Борис Спасский/Фото: Skáksamband Íslands

В 1976 году Спасский эмигрировал во Францию ​​со своей третьей женой, стал гражданином Франции в 1978 году и позже представлял Францию ​​на трех Олимпиадах (1984–1988). В 2012 году Борис вернулся в Россию.

Борис Спасский

"Первый по-настоящему универсальный игрок, Спасский не был специалистом по дебютам, но он преуспел в сложных и динамичных позициях в середине игры, где он был в своей стихии", — так характеризуют игру Спасского в FIDE.

Ранее норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен получил награду лучшего игрока за последние 100 лет. Примечательно, что вручал ему приз Дворкович, который ранее занимал высокую должность в РФ. Магнус прямо со сцены выдал мощную речь, поддержав российского оппозиционера Гарри Каспарова, а также призвал шахматный мир не отменять санкции против РФ и Беларуси. В России тут же потребовали от норвежца вернуть деньги, заработанные им в РФ.