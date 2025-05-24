Российский шахматист едва не довел коллегу до суицида

Чешский гроссмейстер выступил с заявлением

Чешский шахматист Давид Навара признался, что был близок к самоубийству в 2024 году. Причиной стали публичные намеки 14-го чемпиона мира по шахматам россиянина Владимира Крамника на читерство чеха во время онлайн-турниров.

Соответствующий комментарий Навара приводит sports.ru. По словам Давида, обвинения Крамника спровоцировали у него мысли о суициде. Кроме того, чех пожаловался в FIDE (Международная шахматная федерация), однако организация никак не отреагировала на ситуацию.

"Никакой реакции от FIDE не последовало. Уже на следующий день я пребывал в глубокой депрессии, плакал три часа. Я с детства не самый психически стабильный человек. В 15 лет у меня были серьезные проблемы, включая регулярные суицидальные мысли.

К счастью, они исчезли, но время от времени они возвращались при очень трудных ситуациях. Этот случай снова спровоцировал у меня мысли о самоубийстве и причинил много боли. Существовала реальная опасность, что я могу совершить суицид в середине июня 2024-го из-за описанных выше обстоятельств", – заявил чех.

В 2024 году Крамник опубликовал статистику онлайн-турниров Titled Tuesday ("Титульный вторник"), согласно которой Навара вошел в топ-3 по точности игры при дефиците времени менее десяти секунд на часах. Тот текст россиянин сопроводил фразой Cheating Tuesdays ("Читерские вторники"). Давид понимает, что Крамник не обвинял его напрямую, однако аудитория россиянина оскорбляла чеха, после чего он обратился к психотерапевту.

Справка: Давид Навара занимает 68-е место в мировом рейтинге FIDE. Он является двукратным чемпионом Европы по блицу и 13-кратный чемпионом Чехии.

Напомним, FIDE допустила сборные РФ и Беларуси к командным соревнованиям в нейтральном статусе. Решение касается только юниоров (до 18 лет) и спортсменов с ограниченными возможностями.