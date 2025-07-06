"Динамо" - "Кишварда": онлайн-трансляция контрольного матча (видео)

Бело-синие попытаются взять реванш

В воскресенье, 6 июля, киевское "Динамо" проведет свой второй спарринг в рамках тренировочного сбора в Австрии. Соперником Бело-синих вновь станет венгерская "Кишварда", которая в первой игре нанесла "динамовцам" поражение со счетом 2:0.

В прямом эфире в Украине матч "Динамо" — "Кишварда" будет доступен для просмотра на YouTube-канале столичного клуба. Игра пройдет в словенском Кидричево, начало встречи в 18:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Кишварда"

"Кишварда" в прошлом сезоне выиграла Первую лигу Венгрии и поднялась в классе. Примечательно, что ассистентом главного тренера команды Аттилы Ревеша является экс-защитник "Динамо" Киев Ласло Боднар. Кроме того, ранее за этот клуб выступали бывшие "динамовцы" Павел Лукьянчук (15 матчей, 1 гол), Артем Милевский (10 матчей), Темур Парцвания (5 матчей).

Напомним, в сезоне 2024/25 "Динамо" провалилось в Лиге Европы, не сумев выйти в плей-офф второго по силе еврокубка. Кроме того, Бело-синие выиграли "золото" УПЛ и дошли до финала Кубка Украины, где уступили в серии пенальти "Шахтеру".

В новом сезоне киевляне стартуют со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов матчем против победителя пары "Жальгирис" (Литва) — "Хамрун Спартанс" (Мальта).