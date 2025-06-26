Звезда "Динамо" сделал предложение дочери легенды клуба (фото)

Девушка, похоже, сказала "Да!"

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко обручился со своей девушкой Кристиной, дочерью знаменитого форварда Бело-синих Максима Шацких. Пара долгое время скрывала свои отношения.

Об этом сообщила Кристина в сторис на своей странице в Instagram. Девушка опубликовала фото букета белых роз, сопроводив его эмодзи "сердечко" и "кольцо", намекнув на обручение. Также она опубликовала совместное фото с Николаем.

Николай Шапаренко обручился с Кристиной Шацких

Николай Шапаренко и Кристина Шацких

Отметим, Кристина окончила школу эстрадного искусства и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, где получила юридическое образование. Она занималась акробатикой, гимнастикой, ходила на танцы, а ее хобби – игра на фортепиано и вокал. Ранее Шацких основала свой бренд одежды SHATSKI.

Справка: Максим Шацких — бывший капитан сборной Узбекистана. На клубном уровне наиболее известен по выступлениям за киевское "Динамо" (1999—2009). Лучший бомбардир в истории чемпионата Украины (124 мяча).

В сезоне 2024/25 Шапаренко сыграл 38 матчей на клубном уровне, отметившись 7 голами и 10 голевыми передачами. Вместе с "Динамо" Николай выиграл чемпионат Украины. Киевляне уже в июле 2025 года стартуют в отборе Лиги чемпионов 2025/26.